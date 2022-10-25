КИЕВ. 25 октября. УНН. Немецкие СМИ сообщают, что в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНН.

Детали

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер совершил внезапный визит в Украину. В столицу Киева он прибыл поездом утром. Там он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение дня. Штайнмайер хочет воочию увидеть разрушения, вызванные российскими атаками. Он впервые в Украине с начала войны 24 февраля.

Это уже третья попытка федерального президента туда поехать. На прошлой неделе это было отложено по соображениям безопасности. Управление федеральной уголовной полиции (BKA), которое отвечает за его защиту, тогда написало в Twitter, что «учитывая текущую ситуацию риска рекомендовало отложить запланированную поездку федерального президента Штайнмайера в Украину».

За несколько дней до этого россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками, нанося серьезный ущерб электро- и теплоснабжению. Атаке подверглась и столица Киев.

Напомним

В Правительстве Германии планируют выступить с предложением об увеличении в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн. евро до 2 млрд. евро.