Лапид: Израилю нужно будет отреагировать на опасные связи россии и Ирана

КИЕВ. 25 октября. УНН. Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между россией и Ираном в связи с поставкой произведенных в Исламской Республике беспилотников для нападения на Украину и, как следствие, проводит ежедневные оценки для пересмотра своей позиции по конфликту, заявил премьер-министр страны Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post, пишет УНН.

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"Часть работы, которую мы делаем, связана с очень опасной близостью, которая создается между россией и Ираном, - сказал он в интервью в воскресенье. - Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать… поэтому то, что нам нужно делать, это ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать".

Детали

Лапид сказал, что Израиль проводит тесные консультации с американцами по развитию ситуации. В прошлый четверг он разговаривал по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, и этот вопрос поднимался, пишет издание.

На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил, что уравновешивает два соображения.

"Во-первых, мы на стороне Украины, - сказал он. - Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН (Генеральной ассамблее), заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей (Украины россией). Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила в Украине полевой госпиталь".

Другое соображение "заключается в том, чтобы обеспечить постоянную защиту интересов национальной безопасности Израиля", сказал он.

"Хотя Лапид не уточнил, политика Израиля, заключающаяся в том, чтобы не поставлять оружие Украине, отчасти связана ли с механизмом устранения конфликта между Иерусалимом и москвой, который позволяет Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии, не сталкиваясь с дислоцированными там российскими войсками. В понедельник Израиль якобы нанес удар по цели неподалеку Дамаска", - пишет издание.

Хотя Израиль не поставлял оружие, он заявил, что "готов помочь Украине создать гражданскую систему раннего предупреждения о ракетах", отмечает издание.

"Поэтому мы будем поддерживать Украину, - сказал Лапид. - Мы будем активно поддерживать Украину и учитывать интересы национальной безопасности Израиля".

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