Группа конгрессменов призвала Байдена искать дипломатические решения для войны в Украине

КИЕВ. 25 октября. УНН. 30 членов Прогрессивной фракции Палаты представителей Конгресса США призвали президента Джо Байдена приложить "энергичные дипломатические усилия" для прекращения войны в Украине путем переговоров. Соответствующее письмо законодатели, которые являются членами Демократической партии Байдена, подписали 24 октября, пишет УНН.

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"Мы призываем вас совместить военную и экономическую поддержку, которую Соединенные Штаты предоставили Украине, с активным дипломатическим толчком, удвоив усилия для поиска реалистичных рамок для прекращения огня... Мы не питаем иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением россии, учитывая ее возмутительное и незаконное вторжение в Украину и ее решение осуществить дополнительные незаконные аннексии украинской территории. Однако если есть способ положить конец войне, сохраняя свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические средства для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины", - говорится в обращении.

Детали

В письме законодатели отметили, что Соединенным Штатам "необходимо избегать прямого военного конфликта с россией, который приведет к Третьей мировой войне". Они также отметили, что следует избежать длительного конфликта, учитывая "разрушительные" последствия российской войны для Украины и мира, а также риски ядерной эскалации.

Указав на свою ответственность за расходы средств налогоплательщиков США на военную помощь Украине, законодатели подчеркнули, что такое участие создает ответственность для Вашингтона "серьезно изучить все возможные пути, включая прямое взаимодействие с россией".

"Альтернативой дипломатии является затяжная война, как с определенностями, которые ее сопровождают, так и с катастрофическими и неизвестными рисками", - написали они.

Напомним

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила приверженность США Украине в борьбе с российской агрессией и заверила, что поддержка страны будет продолжаться, даже если на промежуточных выборах в ноябре этого года победят республиканцы.