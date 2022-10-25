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Кулеба поблагодарил МАГАТЭ: сотрудничество позволяет сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе"

Кулеба поблагодарил МАГАТЭ: сотрудничество позволяет сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил МАГАТЭ за быстрый ответ по отправке экспертов в Украину в ближайшее время, что позволяет сорвать российскую дезинформационную кампанию по "грязной бомбе", пишет УНН.

Цитата

"Я ценю быстрый ответ Рафаэля Гросси на наше приглашение. В ближайшее время ожидается прибытие экспертов МАГАТЭ, которые докажут, что у Украины нет ни "грязных бомб", ни планов их разработки. Хорошее сотрудничество с МАГАТЭ и партнерами позволяет нам сорвать российскую дезинформационную кампанию по "грязной бомбе", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее

Глава МИД Кулеба сообщил, что призвал МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", и в организации согласились.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники организации посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Киева в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, МАГАТЭ, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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