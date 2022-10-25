Зеленский призвал ЕС определиться, как будет работать механизм возмещения убытков за счет активов рф

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз уделить время разработке механизма возмещения убытков за счет активов РФ. Об этом он сообщил во время видеообращения на конференции в Берлине, передает УНН.

Цитата

«Обязательно должны определиться с конкретикой того, как будет работать механизм возмещения государством-агрессором всех вызванных этой войной убытков. Российские активы, которые уже заморожены и те, которые еще нужно заморозить очень серьезные», - сказал Зеленский.

Он отметил, что значительная часть этих активов в юрисдикции именно европейских стран.

«Нам нужна компенсация и это справедливо, а значит нам нужен реальный, быстрый, законный механизм направления российских активов на возмещение ущерба, нанесенного российской войной. Я прошу вас сегодня и этому уделить время», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что до конца текущего года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов россии.

ЕС заморозил 17,4 млрд евро активов российских олигархов.