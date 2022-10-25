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"Можете рассчитывать на Германию": Штайнмайер обратился к украинцам во время визита в Киев

"Можете рассчитывать на Германию": Штайнмайер обратился к украинцам во время визита в Киев

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря немецкого президента Керстин Гаммелин.

Цитата

"Мое послание к народу Украины такое: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину: военно, политически, финансово и гуманитарно", – сказал Штайнмайер.

Он также обратился к жителям Германии.

"В то же время я обращаюсь ко всем немцам дома: давайте никогда не забывать, что эта война означает для людей здесь! Несмотря на все трудности, которые приносит война и нам в Германии, давайте посмотрим на нее глазами украинцев, тогда мы поймем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка – до тех пор, пока это необходимо. Речь идет также о том, чтобы максимально быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, отремонтировать электросети, водопроводы, теплосети, ликвидировать узкие места снабжения", – добавил Штайнмайер.

Детали

Президент ФРГ сообщил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским возьмет шефство над украино-немецкой партнерской сетью, которая "поможет пережить зиму". Он отметил, что многие немецкие города-партнеры уже помогают Украине в этой сфере.

Напомним

Штайнмайер прибыл в Украину поездом утром 25 октября. Это его первый визит с 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, помощь
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