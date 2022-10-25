Макрон попросил Папу Римского позвонить главе рпц и путину

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон вчера попросил Папу Римского Франциска во время встречи в Ватикане позвонить российскому президенту владимиру путину, главе рпц кириллу и американскому президенту Джо Байдену, чтобы «способствовать мирному процессу» в Украине, пишет УНН со ссылкой на RaiNews.

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«Я призвал Папу Франциска позвонить владимиру путину и патриарху московскому кириллу, а также Джо Байдену, — рассказал Макрон еженедельнику Le Point, — нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса в Украине».

«Джо Байден, – продолжил Макрон, – имеет настоящие доверительные отношения с Папой».

Дополнение

Вчера Макрона принял Папа Франциск в третий раз с тех пор, как тот стал президентом. Как стало известно, встреча в основном была посвящена войне в Украине.