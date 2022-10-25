Шольц рассказал, каким видит "план Маршалла" для восстановления Украины

КИЕВ. 25 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет задачей на поколение, но это позволит сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в ЕС. Об этом он сказал во время выступления в Берлине на Международной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, передает УНН.

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«Сегодня мы, к сожалению, еще не можем сказать, когда закончится война, но она завершится и когда это произойдет, мы будем и дальше стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее на пути демократии, свободы и безопасности. Речь идет не меньше, чем о создании нового «Плана Маршалла» XXI века. Это задача на поколение, но задача начинается сейчас. Восстановление экономической силы Украины, модернизация, и это будет вызов для следующих поколений, и этот вызов потребует усилий всего мирового сообщества», - сказал Шольц.

Он призвал думать не только о восстановлении того, что существовало до войны, но и о том, что будет и что можно создать.

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«Можно создать новую Украину на принципах устойчивой экономики, которая будет поставлять «зеленую» энергию, которая будет экспортировать продукты высокого качества, промышленную продукцию и аграрную продукцию, станет цифровым центром с одними из лучших IT-экспертов. Для меня это обязательство, которое ЕС взял на себя в отношении Украины, когда предоставил ей перспективу членства – это одно из важнейших геополитических решений нашего времени», - отметил канцлер.

Он заявил, что нужно призывать инвестировать в Украину.

«Мы должны призывать инвестировать в Украину, мы должны говорить, что такое прозрачная, эффективная и инклюзивная экономика, какие должны быть рамки для восстановления Украины. Эти рамки должны быть приняты всеми международными институтами, мы должны поговорить о таких аспектах, как децентрализация, региональное развитие, преодоление коррупции, развитие инвестиций, а также макроэкономические практики. Чем лучшую систему мы создадим для восстановления Украины, тем большей будет международная поддержка Украины в последующие годы», - рассказал Шольц.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Берлине обсудят реализацию «плана Маршалла» для Украины.