Для быстрой координации: Шмыгаль объяснил, для чего финансовый "Рамштайн"

КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство Украины предлагает всем партнерам создать платформу финансового "Рамштайн" для быстрой координации и встреч в ее рамках. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время экспертной конференции по вопросам восстановления, восстановления и модернизации Украины в Берлине, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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«Один из принципов Лугано – это «объединенные в защите – объединенные в восстановлении». Соответственно наша задача – быстро и действенно отвечать на эти вызовы. Так же, как быстро и действенно мы с Вами совместно отвечаем на военные угрозы в рамках группы «Рамштайн». Именно поэтому правительство Украины хочет предложить всем партнерам начать платформу финансовой координации и встречи в ее рамках. Мы должны под сопредседательством США, Европейской комиссии и Украины на постоянной основе проводить встречи министров финансов стран G7 и других партнеров, руководства международных финансовых организаций, среди которых Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и ОЭСР», - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, цель этих встреч - координация помощи Украине, определение направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования.

«Мы должны согласовать подходы к финансированию и рассмотреть варианты страхования военных рисков. И в конце концов найти решение, как наиболее эффективно конфисковать или использовать замороженные российские активы на восстановление Украины», - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что, кроме того, эти встречи дадут возможность выработать политики и принципы, которые станут универсальными механизмами для восстановления любой страны, подвергшейся агрессии.

«А также сформировать вокруг Плана восстановления Украины и план экономического усиления Европейского Союза», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал учредить финансовый "Рамштайн" - формат финансовой поддержки Украины по аналогии с оборонным.