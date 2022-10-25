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Зеленский поздравил Сунака с премьерством: готов укреплять стратегическое партнерство Украины и Британии

Зеленский поздравил Сунака с премьерством: готов укреплять стратегическое партнерство Украины и Британии

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность, отметив готовность продолжать укрепление украинско-британского стратегического партнерства, пишет УНН.

Цитата

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность Премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня стоят перед британским обществом и миром. Готов вместе и в дальнейшем укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!" - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

25 октября Риши Сунак стал 57-м премьер-министром Великобритании после того, как король Карл ІІІ предложил ему сформировать правительство.

Он является третьим премьер-министром с начала этого года и займет пост на Даунинг-стрит как самый молодой премьер-министр за два столетия.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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