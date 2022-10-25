Украина пригласила МАГАТЭ провести проверку на двух предприятиях - регулятор

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинская сторона предложила Международному агентству по ядерной энергии (МАГАТЭ) провести верификацию на двух предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования, информирует УНН.

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«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины предлагает Международному агентству по ядерной энергии провести верификацию на двух украинских предприятиях, в соответствии с Дополнительным протоколом к Соглашению о гарантиях», - говорится в сообщении.

Детали

В частности, как сообщается, речь идет об Институте ядерных исследований НАН Украины (г. Киев) и на ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды, Днепропетровская область).

Данное приглашение МАГАТЭ направлено Госатомрегулирования в соответствии со статьей 8 Дополнительного протокола в Соглашение о гарантиях.

В письме отмечается, что Украина остается ответственной стороной за реализацию Соглашения о гарантиях и Дополнительный протокол к настоящему Соглашению и продолжает выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.

Напомним

министр обороны россии сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. И пригласил экспертов МАГАТЭ.

США, Великобритания и Франция отвергли предупреждение шойгу о «грязной бомбе».

Компания «Энергоатом» сообщила, что заявления россии о создании «грязной ядерной бомбы» могут свидетельствовать о подготовке с ее стороны акта ядерного терроризма.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники организации посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Киева в ближайшее время.