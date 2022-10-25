Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,64 -0,2487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Опасность COVID-19: кому и при каких обстоятельствах рекомендуется носить маски
Опасность COVID-19: кому и при каких обстоятельствах рекомендуется носить маски
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23610

Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии

Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы, которые будут способствовать деоккупации Приднестровья и Абхазии, передает УНН со ссылкой на выступление главы государства во время первого парламентского саммита Крымской платформы.

Цитата

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", – считает Зеленский.

Напомним

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье.

Источник: УНН
Теги: Абхазия, Приднестровье, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.