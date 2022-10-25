Новости: Политика
25 октября 2022, 14:54 • Анна Мурашко • 23610
Зеленский предложил создать платформы для деоккупации Приднестровья и Абхазии
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы, которые будут способствовать деоккупации Приднестровья и Абхазии, передает УНН со ссылкой на выступление главы государства во время первого парламентского саммита Крымской платформы.
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"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены: от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", – считает Зеленский.
Напомним
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье.
Источник: УНН
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