Италия останется надежным партнером НАТО в поддержке Украины - Мелони

КИЕВ. 25 октября. УНН. Недавно назначенный премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее администрация "будет продолжать быть надежным партнером НАТО в поддержке Украины", пишет УНН со ссылкой на France 24.

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Мелони стремилась развеять опасения относительно пророссийской позиции своих партнеров по коалиции, отмечает издание.

"Если поддаться энергетическому шантажу путина - это не решит проблему, а усугубит ее, проложив путь для дальнейших требований и шантажа, с будущим увеличением (цен - ред.) на энергию даже больше, чем те, которые мы испытали в последние месяцы", - сказала она в своем первом обращении к парламенту на новой должности.

Дополнение

22 октября лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони официально приняла присягу главы правительства Италии, став первой женщиной-премьер-министром страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони, которая сегодня приняла присягу как новый премьер-министр Италии. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества ради мира в Украине. Мелони ответила Зеленскому, что "Италия есть и всегда будет на стороне храброго народа Украины, который борется за свою свободу и законный мир. Вы не одни".