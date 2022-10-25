Возвращение украинского флага в Крым будет означать и приход Евросоюза – Зеленский

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинского флага во временно оккупированный Крым будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление главы государства во время первого парламентского саммита Крымской платформы.

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"Реинтегрировать Крым будет нелегко – после лет такой оккупации. Но благодаря нашему сотрудничеству мы и это сможем обеспечить. Мы изменим ситуацию полностью. Возвращение украинского флага в Крым – это возвращение привычной для всех европейцев нормальности. Того, что есть в каждой из ваших стран. Нормальности безопасности, экономической, правовой, социальной, культурной. Возвращение украинского флага – это приход на полуостров Европейского Союза. В полном смысле этих слов. Всех уровней нашей интеграции: торговой – это огромный рынок, инвестиционной – это колоссальные возможности для развития", – сказал Зеленский.

Он отметил, что всего этого сейчас в Крыму просто нет. И не может быть – россия лишила украинский полуостров рынков и развития.

"Возвращение украинского флага – это защита прав человека, это свобода для всех людей в Крыму, для всех сообществ – этнических или религиозных. Это возможность свободно говорить то, что ты думаешь, и распространять правду о том, что происходит. Это есть везде на нашем континенте – от Атлантики до Харьковской области. И это будет в Крыму. Мы уже приближаемся – ежедневно", – добавил президент.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал концепцию восстановления Крыма.

Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.