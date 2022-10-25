При необходимости Рада быстро примет закон о введении миротворцев на границе с беларусью - Вениславский

КИЕВ. 25 октября. УНН. Верховная Рада Украины при необходимости быстро примет закон о введении миротворческих сил на украинско-белорусской границе. Сейчас угрозы наступления с территории беларуси нет, Вооруженные Силы Украины постоянно находятся на черте границы двух стран в боевой готовности, чтобы исключить вероятное нападение. Об этом во время брифинга сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский, информирует УНН.

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"Во-первых, надо успокоить граждан Украины. На данный момент на территории республики беларусь нет достаточных сил и средств, которые бы в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе позволили россии атаковать со стороны беларуси нашу территорию, восстановить те действия, которые имели место 24-25 февраля и в начале марта. Есть шесть батальонов и один специальный отряд, которые выполняют демонстративные действия у государственной границы Украины. Но их точно недостаточно, чтобы открывать еще одно направление вторжения", - сообщил он.

Детали

Вениславский отметил, что Главное управление разведки ранее сообщало о прибытии в беларусь российских военных, добавив, что это является "основанием говорить о возможной мобилизации" на территории соседней страны. По словам представителя Президента, Украина готова к любому развитию событий.

Вениславский также напомнил, что Украина призвала обеспечить присутствие миротворцев на границе с беларусью.

"Украинская власть выступила с такой инициативой (расположение миротворческого контингента - ред.) против которой сразу возражали представители республики беларусь и российской федерации в разных форматах. Но для размещения на территории Украины военных наблюдателей, миротворцев любой страны мира, мы не нуждаемся в согласии ни от беларуси, ни от россии", - сказал он и добавил: "Это решение принимается в соответствии с Конституцией по специальному закону. Если возникнет необходимость в Украине для размещения такого миротворческого контингента, я убежден, что Президент инициирует этот законопроект. Верховная Рада его быстро примет".

По мнению представителя Президента, для принятия соответствующего решения и его реализации не нужно много времени - "это не месяцы, а недели".

Напомним

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в сводке за 24 октября проинформировала, что в республике беларусь продолжается активность передвижения военной техники и авиации армий рф и рб.