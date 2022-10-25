Резников и министр обороны Швеции обсудили усиление обороноспособности Украины

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил со своим шведским коллегой Полом Йонсоном новые пути для усиления обороноспособности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Резникова.

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"Сегодня имел разговор с недавно назначенным министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Поздравил своего коллегу с назначением и пригласил его посетить Киев. Обсудили новые проекты для усиления обороноспособности Украины. Мы благодарны Швеции за невероятную поддержку!" – написал Резников.

Напомним

В сентябре Алексей Резников сообщил, что Швеция предоставит Украине важные и ценные инструменты, которые нужны украинским защитникам на передовой.