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Война путина против Украины дестабилизировала энергетические рынки во всем мире – Сунак

Война путина против Украины дестабилизировала энергетические рынки во всем мире – Сунак

КИЕВ. 25 октября. УНН. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война российского диктатора владимира путина против Украины дестабилизировала энергетические рынки и цепи поставок во всем мире. Его речь цитирует агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

"Наша страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Последствия COVID до сих пор остаются. Война путина в Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепочки поставок во всем мире", – сказал Сунак.

Напомним

25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность и выразил готовность продолжать укреплять украинско-британское стратегическое партнерство.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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