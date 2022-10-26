Вениславский: признавая независимость Ичкерии, Украина действовала согласно международным нормам

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина, признавая независимость Чеченской Республики Ичкерия, действовала в соответствии с нормами международного права, заявил во время брифинга представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Федор Вениславский. Он добавил, что право на суверенитет имеют и другие народы, которые находятся под оккупацией россии, передает УНН.

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"Президент россии владимир путин, когда начал попытки аннексировать часть территории Украины, фактически пытался признать какие-то административно-территориальные единицы как субъекты, которые имеют право на реализацию своего права на самоопределение, что абсолютно не соответствует ни уставу ООН, ни вообще всем международным документам, регламентирующим эти вопросы. Зато сама россия, которая является многонациональным государством, фактически, империей, в своем составе имеет очень много таких субъектов, которые по всем международным документам имеют реальное право на самоопределение. И соответственно, мы в данном случае действовали в полном соответствии с нормами международного права, признавая Республику Ичкерия как независимый субъект от рф", - сказал Вениславский.

Детали

Он подчеркнул, что на данный момент нет никаких оснований, чтобы признать незаконным двусторонний договор, заключенный между россией и Ичкерией после первой чеченской войны в 1994-1996 годах.

Кроме этого, Вениславский добавил, такие нормы действуют и для других субъектов россии, которые провозглашали свою независимость после распада советского союза вместе с другими 15 республиками.

"Они имеют абсолютное право этой государственности требовать и добиваться ее своими действиями. Поэтому я думаю, это решение Верховной Рады Украины, обращение к международным институциям может, и мы убеждены, что начало такой длительный и последовательный системный процесс выхода из состава российской федерации субъектов, которые имеют такое право по уставу ООН", - подытожил он.

Напомним

18 октября Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной россией и осудила геноцид чеченского народа.