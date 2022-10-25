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Угроза есть: Данилов заявил, что беларусь может стать базой россии для нападения на Украину в ближайшее время

Угроза есть: Данилов заявил, что беларусь может стать базой россии для нападения на Украину в ближайшее время

КИЕВ. 25 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Sky News заявил, что территория беларуси может стать базой россии для нападения на Украину. Секретарь СНБО отметил, что за короткое время страна-агрессор может перебросить большую часть своих войск воздушным и железнодорожным путем, передает УНН.

Цитата

“Да, действительно, с той стороны через некоторое время могут произойти неприятные события для нашей страны. Они готовились к этому. И они могут за короткое время перебросить большое количество своих войск именно воздушным путем и железнодорожным транспортом в беларусь”, – заявил Данилов.

Детали

Он добавил, что территория беларуси оккупирована россией уже долгое время. По его словам, россия делает на территории беларуси все, что считает нужным, особенно это касается военной сферы и работы российских спецслужб. Поэтому, фактически эта страна находится в оккупации.

Дополнение

По данным мониторинговых групп, в беларуси продолжается активность передвижения военной техники и авиации армий рф и рб.

В то же время, Генеральный штаб сообщает, что в течение октября на территории беларуси продолжаются мероприятия проверки мобилизационных ресурсов.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война, Алексей Данилов
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