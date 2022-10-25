Украина может использовать опыт Хорватии в реинтеграции Крыма

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина может использовать опыт Хорватии по деоккупации территорий во время реинтеграции Крыма, но это будет длительный процесс. Об этом на брифинге во время прямого включения с дискуссионной программы Первого Парламентского саммита "Крымская платформа" сообщила член Экспертной сети саммита и заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова, передает УНН.

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«Процесс реинтеграции Крыма будет небыстрым. На это указывает и опыт хорватского сценария. Перед тем, как сесть за стол переговоров в Хорватии, была проведена военная операция, которая не просто принуждала к таким переговорам сторону-агрессора, но и не дала возможность оккупационным властям вывозить материальные ресурсы и разрушать экономическую базу страны. Работа судов по восстановлению прав, которое касается периода войны, продолжается до сих пор, а прошло уже более 30 лет с момента хорватской войны. Это гораздо менее масштабная проблема, чем есть сейчас в Украине», – отметила Фролова.

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Кулеба рассказал о вопросах, которые рассматривают на Крымской платформе в Загребе.

Контекст

24 октября в Загребе (Хорватия) стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.