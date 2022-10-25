Пусть отдадут свои земли путину: Данилов о сторонниках перемирия в Европе
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина продолжит бороться за свои территории и не отдаст их врагу ни при каких условиях. Об этом в интервью Sky News заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает УНН.
Детали
Во время интервью журналист Sky News озвучил Данилову некоторые мнения отдельных европейских дипломатов, что Украина могла бы отказаться от захваченных россией с 2014 года земель в обмен, например, на членство в НАТО.
На что секретарь СНБО дал жесткий ответ, заявив, что “не знает, с кем вы разговариваете в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости".
В частности, Данилов напомнил, что бывший президент Франции Николя Саркози пытался вести переговоры с российской федерацией по Грузии в войне 2008 года, и в итоге она потеряла часть своих территорий.
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"После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения (от 2014 года – ред.), мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но мы не прекратили за них воевать и не прекратили их защищать, потому что они наши. Это наша Конституция, это наши законы, это наша земля. Пусть европейские лидеры отдадут свою землю путину. Я хочу посмотреть, как отреагируют их общество, их избиратели и их дети", – отметил Данилов.
Он добавил, что никогда нельзя подстрекать террористов, потому что их желание "забирать и еще раз брать – будет только расти".
"Сейчас путин мало чем отличается от Гитлера – он просто современный Гитлер. С 1941 по 1945 год Германия находилась в состоянии войны почти со всем миром. В мае 1945 года она осталась в руинах. То же самое произойдет и с россией. Она обречена на это", – резюмировал Данилов.
Дополнение
В конце сентября российский диктатор владимир путин заявлял, что хочет переговоров с Украиной, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным.
кремль отреагировал на решение Главы Украинского Государства отказаться от переговоров с путиным. В частности, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что россия готова "ждать".