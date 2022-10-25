Если россия взорвет Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды - Данилов

КИЕВ. 25 октября. УНН. Если россия взорвет Каховскую ГЭС, временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может и навсегда. Такое мнение в интервью Sky News высказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает УНН.

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"Придется подождать и посмотреть, но если они (россияне – ред.) все же взорвут, то идея водоснабжения в Крыму исчезнет лет на 10-15, а может, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", – считает Данилов.

Детали

Секретарь СНБО также напомнил, что российская армия заминировала Каховскую дамбу "большим количеством взрывчатки". Он также выразил уверенность, что помощь Великобритании Украине продолжится во время работы нового премьера.

“Я более чем уверен, что следующий премьер-министр сделает то же для нашей страны, что сделали Джонсон и Трасс, и это будет продолжением большой помощи, которую оказывает народ Великобритании”, – резюмировал он.

Дополнение

Городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии УНН рассказал, что разрушение Каховской ГЭС приведет к затоплению 80 населенных пунктов и окажет негативное влияние на экологию.

Аналитики ISW указывали, что оккупанты, вероятно, хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

По данным ГУР МОУ, оккупанты заминировали ее еще в апреле. В ГУР МОУ отмечали, что из-за скорой деоккупации правобережной части Херсонской области россия сознательно готовит теракты на этой территории. В случае подрыва дамбы Каховской ГЭС под водой окажутся десятки украинских населенных пунктов, в частности Херсон.