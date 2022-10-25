Международная Крымская платформа в Загребе: обнародована совместная декларация

КИЕВ. 25 октября. УНН. Участники Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы в Загребе приняли совместную декларацию - осудили действия рф, а также сформулировали свои дальнейшие намерения, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

После создания Международной Крымской платформы на ее инаугурационном Саммите, состоявшемся в Киеве 23 августа 2021 года, а также проведения второго Саммита 23 августа 2022 года, представители национальных парламентов и парламентских ассамблей международных организаций, участвующих в Международной Крымской платформе, собрались 25 октября 2022 года в Загребе, Хорватия, чтобы провести Первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы, организованный совместно Республикой Хорватия и Украиной.

Как сообщили в ВР, была принята совместная декларация.

Участники осуждают:

· серьезные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления на Крымском полуострове, особенно незаконное или произвольное задержание жителей Крыма, в том числе крымских татар, нарушение семейного единства, насильственный призыв украинцев и крымских татар в российскую армию, а также угрозы свободе слова, самовыражения и вероисповедания,

· противоправную попытку российской федерации и ее прокси сфальсифицировать демократические инструменты и механизмы, такие как недавние так называемые «референдумы» в регионах Украины, с целью фальсификации оснований для неправомерных претензий российской федерации по аннексии временно оккупированных ею территорий, как и в случае с Крымом,

· продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова российской федерацией, которая подрывает безопасность и стабильность в более широком Черноморском регионе, нарушает свободу судоходства в Азовском и Черном морях, нанося непосильный ущерб не только для экономики и сельского хозяйства Украины, но и для глобальных поставок продовольствия,

· попытки незаконного вывоза похищенного украинского зерна из временно оккупированных районов Донбасса в третьи страны,

· препятствия для реализации прав и свобод судоходства в соответствии с международным правом, в том числе препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и более широкий регион Черного моря и обратно, что имеет негативные экономические последствия для украинских портов и международных торговых потоков,

· продолжающееся изменение демографической структуры во временно оккупированном Крыму путем переселения российских граждан и выдворения за пределы полуострова проукраинских активистов.

Участники заявляют, что они намерены:

· продолжать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную и иную поддержку Украины, в соответствии с процедурами и правовой юрисдикцией каждого Участника с целью восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, одновременно усиливая давление на россию для прекращения ею временной оккупации Крыма;

· реализовывать на парламентском уровне решения Учредительного Саммита Международной Крымской платформы путем консолидации совместных усилий, в том числе путем:

- полной реализации и укрепления политики непризнания незаконной аннексии Крыма и сотрудничества на международных форумах;

- постоянного усиления эффективности существующих ограничительных мер в отношении россии и готовности рассмотреть их дальнейшее расширение с соблюдением соответствующих процедур и юрисдикции каждого Участника, если развитие событий в Украине потребует таких действий;

- содействия региональной безопасности и защиты свободы судоходства;

- уважения прав человека и международного гуманитарного права;

- преодоления негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику, культурные и образовательные права украинцев и коренных народов, в том числе коренных крымских татар, и на окружающую среду.

· рассмотреть эффективные и скоординированные действия в сфере экономики и окружающей среды, направленные на смягчение последствий временной оккупации Крыма,

· рассмотреть вопрос создания постоянного межпарламентского комитета Международной Крымской платформы, который мог бы предоставлять экспертизу национальным и международным партнерам, информировать как на национальном уровне, так и на международных площадках о реальной ситуации во временно оккупированном Крыму,

· разработать действенный механизм выработки возможных совместных позиций для представления на межпарламентских ассамблеях и подготовки совместных документов по вопросам безопасности, прав человека, культурного наследия, угроз окружающей среде и т.д., вызванных временной оккупацией Крыма,

· призвать российскую федерацию немедленно прекратить продолжающиеся усилия по изменению демографической структуры временно оккупированного Крыма путем переселения российских граждан,

· отстаивать на национальном уровне необходимую политическую, дипломатическую, гуманитарную, финансовую и иную поддержку Украины - жертвы российской агрессии,

· работать с международными парламентскими ассамблеями, такими как Европейский Парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества и Арабский парламент, с целью принятия резолюций в поддержку Парламентского саммита Международной Крымской платформы как инструмента консолидации межпарламентских усилий, направленных на деоккупацию Крыма и города Севастополь, а также на восстановление территориальной целостности Украины.

Контекст

24 октября в Загребе (Хорватия) стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.