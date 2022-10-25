Безработные украинцы будут привлечены в "Армию восстановления": что известно

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине будут привлекать безработных граждан в “Армию восстановления”, что предусматривает их участие в общественно полезных работах. Об этом заявила первая вице-премьер министр – министр экономики Юлия Свириденко, передает УНН.

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"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах", - заявила она.

Детали

Чиновница отметила, что в Украине есть две армии. Первая защищает страну на фронте, а другая работает. Люди, которые остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления" страны.

При этом государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен. В Министерстве экономики привели пример возможных задач и видов работы:

обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытия;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Организаторами таких работ будет военное командование совместно с областными военными администрациями. С участниками будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с законодательством.

"На сегодня общественно полезные работы уже введены в Сумской и Черниговской областях. Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено почти 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечено 78 безработных", - говорится в сообщении.

Дополнение

В макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что рынок труда в Украине оживился - в частности, стало меньше претендентов на одно рабочее место, количество вакансий растет.