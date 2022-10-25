путин или мишустин? В кремле еще не решили, кто будет представлять россию на G20

КИЕВ. 25 октября. УНН. Решение о том, кто будет представлять россию на предстоящем саммите "Большой двадцатки", пока не принято. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента россии дмитрий песков, передает УНН.

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"Решение пока не принято", - так песков ответил на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить премьер-министр рф михаил мишустин, если глава государства владимир путин не поедет на саммит.

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По информации СМИ, российский диктатор владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в ноябре этого года.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии журналисту УНН сообщил, что поездка Зеленского на саммит G20 будет зависеть от ситуации в стране.

Справка

G20 – форум министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик – 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового валового национального продукта, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.