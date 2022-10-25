Новости: Политика
25 октября 2022, 21:16 • Тоня Туманова • 6885
Визит Штайнмайера в Киев: президенту Германии показали последствия атак российских варваров
КИЕВ. 25 октября. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко сегодня показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По словам Кличко, говорили о дальнейшей поддержке Украины.
"Нам нужно оружие, нам нужны системы ПВО, чтобы защитить дома киевлян и всех украинцев, защитить объекты критической инфраструктуры. Потому что россия озверела и усиливает террористические атаки. Цивилизованный мир должен на это реагировать и усилить помощь Украине", - написал мэр Киева в Telegram.
Напомним
Как сообщал УНН, в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник: УНН
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