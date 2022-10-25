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Визит Штайнмайера в Киев: президенту Германии показали последствия атак российских варваров

Визит Штайнмайера в Киев: президенту Германии показали последствия атак российских варваров

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко сегодня показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По словам Кличко, говорили о дальнейшей поддержке Украины.

"Нам нужно оружие, нам нужны системы ПВО, чтобы защитить дома киевлян и всех украинцев, защитить объекты критической инфраструктуры. Потому что россия озверела и усиливает террористические атаки. Цивилизованный мир должен на это реагировать и усилить помощь Украине", - написал мэр Киева в Telegram.

Напомним

Как сообщал УНН, в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Германия
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