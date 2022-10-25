Финансовый "Рамштайн" для Украины: Шмыгаль в Берлине обсудил детали с делегацией США

КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил на полях конференции восстановления в Берлине с делегацией США и заместителем советника по национальной безопасности Майком Пайлом дальнейшую работу финансовой координационной платформы, которая должна стать финансовым аналогом встреч в Рамштайн, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, рассмотрели совместные согласованные действия основных доноров: США, Евросоюза, Всемирного банка, МВФ, ЕБРР, ЕИБ, Международной финансовой корпорации и ОЕСР.

"Рассчитываем на действенное участие Соединенных Штатов в работе Платформы и на мощную поддержку Украины в 2023 году. Коснулись также программы финансирования малого и среднего бизнеса в Украине. Вместе сделаем наше государство крепче для успешного противодействия российской агрессии и для быстрого восстановления", - написал Шмыгаль.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал учредить финансовый "Рамштайн" - формат финансовой поддержки Украины по аналогии с оборонным.