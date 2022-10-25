Зеленский встретился со Штайнмайером: первые детали

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН.

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"Приветствую в Киеве Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера! Вклад Германии в наш путь к миру и восстановлению территориальной целостности – очень весомый", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева.

Напомним

Как сообщал УНН, в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.