Новости: Политика
25 октября 2022, 21:36 • Тоня Туманова • 10290
Зеленский встретился со Штайнмайером: первые детали
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН.
Цитата
"Приветствую в Киеве Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера! Вклад Германии в наш путь к миру и восстановлению территориальной целостности – очень весомый", - написал Зеленский в Telegram.
Ранее
Мэр столицы Виталий Кличко сегодня показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева.
Напомним
Как сообщал УНН, в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник: УНН
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