Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,64 -0,2487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Опасность COVID-19: кому и при каких обстоятельствах рекомендуется носить маски
Опасность COVID-19: кому и при каких обстоятельствах рекомендуется носить маски
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10290

Зеленский встретился со Штайнмайером: первые детали

Зеленский встретился со Штайнмайером: первые детали

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает УНН.

Цитата

"Приветствую в Киеве Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера! Вклад Германии в наш путь к миру и восстановлению территориальной целостности – очень весомый", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Мэр столицы Виталий Кличко сегодня показал президенту Германии Франку-Вальтеру Штанмайеру последствия террористических атак российских варваров в центре Киева.

Напомним

Как сообщал УНН, в Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, визит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.