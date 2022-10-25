Германия в ближайшее время передаст Украине 2 системы MARS и 4 гаубицы, - Штайнмайер

КИЕВ. 25 октября. УНН. Германия вскоре передаст Украине 4 гаубицы и две системы MARS. Об этом на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент УНН.

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“Я сегодня пообещал господину Президенту (Зеленскому - ред.), что скоро будут переданы две системы MARS. Также будут 4 наши гаубицы переданы Украине”, – заявил Штайнмайер.

Детали

Обращаясь к Зеленскому, Штайнмайер добавил, что согласен с тем, что нужен справедливый мир.

“Мир, который хочет путин, может вызвать новую войну", – констатировал президент ФРГ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.