Для россиян будет рискованно оставаться в Херсоне, они не смогут потом сбежать, - Резников

КИЕВ. 25 октября. УНН. Для россиян будет опасно оставаться в Херсоне и вести уличные бои с Вооруженными Силами Украины, поскольку потом они не смогут убежать из города. Как заявил в интервью Fox News Министр обороны Алексей Резников, украинская армия контролирует все мосты через Днепр, поэтому у оккупантов не будет возможности покинуть город, как было при деоккупации Харьковской области, передает УНН.

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“Честно говоря, я не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты в реке Днепр, используя американские HIMARS и другую артиллерию. И для них это рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это было в Изюме и других освобожденных городах. Я думаю, что это будет риск для них”, — считает министр.

Детали

Он подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе – постепенном освобождении оккупированных территорий.

Резников пояснил, что первый этап заключался в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта.

“И третий этап означает контрнаступление по разным направлениям. Речь идет о Харьковском направлении, о востоке. На юге сейчас мы также продолжаем контрнаступление. Учитывая погодные условия, а именно дожди, это делается немного медленнее. Но мы используем такую тактику, чтобы деоккупировать наши территории километр за километром, шаг за шагом. И мы будем продолжать это делать”, – заверил глава Минобороны.

Дополнение

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что оккупанты правобережной части Харькова в Крым вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.