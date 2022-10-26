Резников объяснил, почему Украина нуждается в израильском "Железном куполе"

КИЕВ. 26 октября. УНН. На этом этапе войны Украина больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны, которые будут работать на малую, среднюю и большую дальность. Как заявил в интервью Fox News министр обороны Алексей Резников, нам необходимы не только противоракетные системы ПВО, но и израильский “Железный купол”, который сможет защитить небо от иранских дронов-камикадзе, передает УНН.

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“Приоритетом для Украины №1 являются системы противовоздушной обороны, которые работают на короткую, среднюю и большую дальность. Нам необходимы различные системы ПВО. Не только противоракетные, но также и против иранских дронов-камикадзе. Почему это важно для Украины? Потому что они используют эти дроны на нашей территории. Своего рода, мы как полигон боевых испытаний. Я имею в виду, что россия и иран объединились и сейчас используют эти дроны в Украине. Но после этого они могут использовать эти дроны против Израиля и против европейских стран”, — заявил Резников.

Детали

Комментируя переговоры с Израилем и переговоры с министром обороны Бени Ганцем об отказе от поставки системы “Железный купол”, Резников утверждает, что с одной стороны понимает обеспокоенность Израиля, поскольку Кнессет хочет найти лучшее решение, и должен действовать в соответствии со своей внутренней повесткой дня.

“Но я получил ответ, что Израиль готов продолжать оказывать гуманитарную помощь. Мы также обсудили с Бени Ганцем идею о системе сигнализации противоракетной обороны. Но я все еще не понимаю, почему Израиль официально сохраняет нейтральную позицию. Потому что это война не россии против Украины. Это война террористического режима против демократии и свободы. Я считаю, что для некоторых политиков это будет стыд, если они не выберут сторону Украины, и не будут с нами в этой борьбе”, – считает Резников.

Дополнение

Президент Израиля Исаак Герцог, заявил во вторник, что обменивается разведданными с Соединенными Штатами, чтобы доказать, что Иран поставлял управляемые россией беспилотники, и призвал к жесткому ответу.

Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что Израиль все больше обеспокоен "опасной близостью" между россией и Ираном в связи с поставкой произведенных в Исламской Республике беспилотников для нападения на Украину и, как следствие, проводит ежедневные оценки для пересмотра своей позиции по конфликту.