Чем быстрее Украина победит в войне, тем меньше зла россия успеет принести другим регионам, — Зеленский

КИЕВ. 25 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что чем быстрее Украина победит в войне, тем меньше зла россия успеет принести другим регионам. Об этом информирует УНН.

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Во время обращения Зеленский сообщил, что провел встречу с представителями еврейского, американского, европейского и израильского сообществ.

Чиновники говорили прежде всего о защите людей, о необходимости исключить российский террор и как можно быстрее завершить эту войну обеспечением полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины.

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“Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сотрудничестве с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы чувствуем это”, — отметил Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Украина нуждается в израильском “Железном куполе”.