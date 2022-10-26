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Резников предполагает, что иранские инструкторы находятся на территории Беларуси

Резников предполагает, что иранские инструкторы находятся на территории Беларуси

Алексей Резников

Источник: FoxNews

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Алексей Резников в интервью Fox News предполагает, что иранские инструкторы, которые обучают российских военных и координируют запуски иранских дронов-камикадзе, также базируются на территории республики Беларусь, передает УНН.

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“Я уверен, что у них также есть иранские инструкторы в Беларуси, поскольку иранские дроны используются с двух основных направлений – с юга, то есть из Крыма и севера Беларуси. Они используют Беларусь, как плацдарм”, – заявил Министр.

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Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран не останется в стороне, если выяснится, что Россия использует в войне с Украиной беспилотники иранского производства.

Тем временем движение национального сопротивления Украины заявило, что в Беларуси замечена группа иранских инструкторов, которые обучают российских военных и координируют запуски иранских дронов-камикадзе.

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Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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