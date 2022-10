Новоназначенный премьер Британии поговорил с Зеленским и отметил "непоколебимую поддержку Великобритании Украины"

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Соединенного Королевства Ришаком Сунаком, где тот заверил украинскую сторону в "непоколебимой поддержке Великобритании Украины", передает УНН.

Цитата

“Во время разговора с Риши Сунаком договорились написать новую главу украинско-британских отношений, однако сюжет неизменен – полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украину. И всегда благодарен народу Великобритании за поддержку”, — написал Зеленский у себя в соцсетях.

В свою очередь Риши Сунак заверил в "непоколебимой поддержке Великобритании Украины", говорится в сообщении офиса премьера Британии.

“Должен был честь общаться с президентом Украины Зеленским сегодня вечером. И он, и украинский народ могут рассчитывать на дальнейшую солидарность и поддержку Великобритании. Мы всегда будем с Украиной”, - написал Сунак в Twitter.

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.



Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.



We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS