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Арестович о саммите G20: путин боится получить по лицу от Зеленского

Арестович о саммите G20: путин боится получить по лицу от Зеленского

Алексей Арестович

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 26 октября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным заявил, что путин боится получить по лицу от Зеленского, пишет УНН.

Цитата

“Есть несколько вариантов, почему путин не едет: он находится в таком состоянии, что его уже нельзя показывать людям и/или они просто боятся “опускания” лица. Да и Зеленский непредсказуем. Он может просто подойти и дать “по морде” на камеру”, — сказал Арестович.

Напомним

Решение о том, кто будет представлять россию на предстоящем саммите "Большой двадцатки", пока что не принято. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента россии дмитрий песков.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, G20, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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