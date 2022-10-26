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Посол Украины в Польше: путин уже проиграл дипломатическую войну, а скоро проиграет и милитарную

Посол Украины в Польше: путин уже проиграл дипломатическую войну, а скоро проиграет и милитарную

Василий Зварич

Источник: PAP/Leszek Szymański

КИЕВ. 26 октября. УНН. Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что нынешние события в Украине и мире свидетельствуют о том, что путин уже проиграл дипломатическую войну и скоро проиграет милитаристскую. Об этом информирует УНН со ссылкой на “Польское радио”.

Детали

Посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью для издания Super Express заявил, что «события в Украине и мире свидетельствуют о том, что путин уже проиграл дипломатическую войну, а скоро проиграет и милитарную». Дипломат подчеркнул, что необходимо вводить дальнейшие санкции против россии.

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«Нас поддерживает весь мир и помогает нам как вооружением, так и финансовой и гуманитарной поддержкой. Это значит, что весь мир на стороне Украины, на стороне добра. Зло всегда проигрывает. Мы уверены, что мы победим. Это лишь вопрос времени», — сказал посол Украины в Польше.

Он отметил, что Украина сегодня нуждается в поддержке в виде систем противоракетной обороны и введения дальнейших санкций против России.

Дополним

Как заявил в интервью Fox News Министр обороны Алексей Резников, Украине необходимы не только противоракетные системы ПВО, но и израильский “Железный купол”, который сможет защитить небо от иранских дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, война с Россией
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