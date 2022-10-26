Развитие ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности - ОП

КИЕВ. 26 октября. УНН. Развитие эффективной системы противовоздушной обороны в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности. Об этом шла речь во время телефонных переговоров руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с советниками лидеров США, Великобритании и Франции по вопросам национальной безопасности, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Ермак провел телефонные переговоры с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

Глава ОП проинформировал собеседников о ситуации на передовой, а также об усилении обстрелов россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры с применением ракет и иранских дронов-камикадзе.

Цитата

“В этом контексте была отмечена насущная необходимость в безотлагательном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российскому ракетному террору. Было высказано мнение, что развитие эффективной системы ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности”, – говорится в сообщении.

Детали

Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного Международной экспертной группой Ермака-Расмуссена.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно последних провокационных заявлений российской стороны о якобы намерениях Украины применить «грязную бомбу». Было отмечено абсолютную безосновательность таких обвинений, а также то, что они являются частью кампании по дезинформации, которую проводит путинская россия против нашего государства.

Ермак рассказал о мерах по реагированию на такие обвинения кремля. Представители США, Великобритании и Франции были проинформированы о готовности принять делегацию экспертов МАГАТЭ, которые смогут убедиться в безосновательности российских обвинений. Собеседники высоко отметили усилия Украины по привлечению Агентства к решению этой ситуации.

“Участники переговоров согласились с мнением о том, что демократический мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить использования россией ядерного оружия или «грязной бомбы» против нашего государства”, – информируют в Офисе Президента.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран G7 системы противовоздушной обороны и финансирование для создания воздушного щита для Украины.