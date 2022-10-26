Сербия не приняла участие в Крымской платформе из-за влияния рф - СМИ

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сербия не приняла участия в первом парламентском саммите Крымской платформы, который состоялся в столице Хорватии Загребе во вторник, 25 октября, из-за влияния россии. Об этом информирует N1, пишет УНН.

Детали

В саммите приняли участие представители более 50 стран и пяти международных организаций. В частности, отметили организаторы мероприятия, среди участников были все члены группы промышленно развитых стран мира - G7. Сербия тоже была приглашена на саммит, но отклонила его, сообщают местные СМИ.

По информации N1, накануне, 16 сентября, состоялась встреча спикера парламента Сербии Владимира Орлича и посла рф в стране Александра Боцан-Харченко. Российский посол "выразил ожидание, что делегация Народного собрания Республики Сербия не будет участвовать в саммите Крымская платформа", о чем говорится в обнародованной 21 сентября депутатской записке об их разговоре, пишет издание.

Напомним

24 октября в Загребе стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостьей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.

По итогам встречи 25 октября участники приняли совместную декларацию - осудили действия рф, а также сформулировали свои дальнейшие намерения.