КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Киев в конце концов получит западные танки и истребители, чтобы помочь вытеснить российские войска из Украины, но считает, что Вашингтону придется проложить путь, прежде чем по нему пойдут союзники, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Я очень оптимистично настроен, что танки Abrams возможны в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны", - сказал Алексей Резников в широкомасштабном интервью о состоянии войны и восстановлении оборонной промышленности Украины.

Детали

Издание отмечает, что страны НАТО "месяцами обсуждали", отправлять ли современные боевые танки, такие как Leopard из Германии или Abrams из США. Немецкие чиновники пока отказываются, заявляя, что они не будут первыми, кто отправит тяжелую бронетехнику натовского класса из-за опасений, что президент россии владимир путин может воспринять это как эскалацию. Чиновники из США тем временем утверждают, что танки Abrams — это сложные в логистическом плане "пожиратели" топлива, которые трудно было бы поддерживать на поле боя в Украине, отмечает издание.

Оптимизм Резникова сохраняется, несмотря на все политические и логистические трудности, связанные с убеждением западных стран поставлять Украине более современное оружие натовского уровня. Он отметил, что многое из того, что когда-то считалось "запрещенным", - беспилотники, ракеты и артиллерия - в конце концов попали в Киев "в игре красных линий, которые позже пересекаются мировыми правительствами", пишет издание.

Важнейшим решением, по крайней мере в ближайшей перспективе, "должно быть то, какой у нас будет основной (боевой) танк для Вооруженных сил Украины, потому что мы понимаем, что все наши партнеры, которые имеют промышленность, которая может производить танки, как Великобритания, Франция и Германия — они будут ждать политического решения от США", - сказал министр. "Я уверен, что после того, как (прибудет) первый Abrams, у нас появятся Leopard, Marder (немецкие боевые машины пехоты) и другие типы тяжелой бронетехники, такие, как танки", - отметил он.

Ранее

Министр обороны Алексей Резников уже отмечал, что еще вчера партнеры не хотели предоставлять Украине "Стингеры", но это изменилось. Также может измениться мнение Запада и о танках, самолетах F-16 и ракетах ATACMS.