Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 0,4425 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Мэр Новой Каховки рассказал, сколько жителей осталось в оккупации
Мэр Новой Каховки рассказал, сколько жителей осталось в оккупации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6585

Кулеба призвал не дать россии сорвать "зерновой коридор" через Черное море

Кулеба призвал не дать россии сорвать "зерновой коридор" через Черное море

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал цивилизованный мир не дать российской федерации сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сообщений о задержке судов с российской стороны. Соответствующее видео распространили на странице МИД Украины в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Украина остается полностью преданной Черноморской зерновой инициативе. Мы хотим, чтобы она продолжала функционировать и расширялась. Я призываю международное сообщество требовать, чтобы россия немедленно прекратила искусственные задержки в проверках судов зернового коридора», - заявил Кулеба.

Дополнение

Украинские официальные лица недавно заявили, что москва намеренно замедляет поставки продовольствия в соответствии с соглашением, подписанным в июле между Украиной, россией, Турцией и ООН.

Перед этим, по сообщениям, в последние недели россия жаловалась, что часть соглашения, разрешающая экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, якобы не соблюдается. Посол россии при ООН в Женеве геннадий гатилов заявил на прошлой неделе, что москва может выйти из соглашения, сообщал Reuters.

Министерство иностранных дел Украины 24 октября призвало мир, в частности страны Африки и Азии, заставить россию не задерживать работу "зернового коридора".

ООН тем временем призвало к "срочным мерам" для предотвращения задержек судов с зерном в Черном море.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, зерно, Черное море, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.