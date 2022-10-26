Кулеба призвал не дать россии сорвать "зерновой коридор" через Черное море
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал цивилизованный мир не дать российской федерации сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сообщений о задержке судов с российской стороны. Соответствующее видео распространили на странице МИД Украины в Twitter, информирует УНН.
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«Украина остается полностью преданной Черноморской зерновой инициативе. Мы хотим, чтобы она продолжала функционировать и расширялась. Я призываю международное сообщество требовать, чтобы россия немедленно прекратила искусственные задержки в проверках судов зернового коридора», - заявил Кулеба.
FM @DmytroKuleba: “#Украина остается полностью приверженной Черноморской зерновой инициативе. Мы хотим, чтобы она продолжала функционировать и расширялась. Призываю международное сообщество потребовать от #России немедленно прекратить искусственные задержки в досмотрах судов зернового коридора” pic.twitter.com/f4LLQUxuiF— МИД Украины (@MFA_Ukraine) 26 октября 2022
Дополнение
Украинские официальные лица недавно заявили, что москва намеренно замедляет поставки продовольствия в соответствии с соглашением, подписанным в июле между Украиной, россией, Турцией и ООН.
Перед этим, по сообщениям, в последние недели россия жаловалась, что часть соглашения, разрешающая экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, якобы не соблюдается. Посол россии при ООН в Женеве геннадий гатилов заявил на прошлой неделе, что москва может выйти из соглашения, сообщал Reuters.
Министерство иностранных дел Украины 24 октября призвало мир, в частности страны Африки и Азии, заставить россию не задерживать работу "зернового коридора".
ООН тем временем призвало к "срочным мерам" для предотвращения задержек судов с зерном в Черном море.
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