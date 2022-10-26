Генсек НАТО ответил рф по поводу "грязной бомбы": россия не должна использовать фальшивые поводы для эскалации

КИЕВ. 26 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации, имея в виду заявления о "грязной бомбе". Соответствующее заявление от 25 октября размещено на сайте НАТО, пишет УНН.

Детали

Генеральный секретарь, как указано, коснулся недавних заявлений москвы о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории, подчеркнув, что "союзники по НАТО отвергают это явно ложное утверждение".

Он заявил, что россия "не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации".

Столтенберг также осудил военную поддержку Ираном военных действий россии, заявив, что "ни одна страна не должна помогать агрессору в незаконной войне", и приветствовал санкции, которые союзники и Европейский Союз вводят в отношении Тегерана.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. И пригласил экспертов МАГАТЭ.

США, Великобритания и Франция отвергли заявления шойгу о "грязной бомбе".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сотрудники организации посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Киева в ближайшее время.

Энергоатом отметил, что заявления россии о создании "грязной ядерной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке с ее стороны акта ядерного терроризма.