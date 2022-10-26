"Все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии": Штайнмайер о визите в Украину

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал свой визит в Украину накануне, впервые с начала полномасштабной войны рф против нашей страны, заявив, что все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии. Об этом он сказал в интервью Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Он упомянул, что вынужден был около двух часов провести в одном из укрытий Черниговской области из-за объявленной в стране воздушной тревоги.

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"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали. Каждый, кто может думать и сочувствовать, хочет, чтобы боевые действия в Украине прекратились”, – сказал он.

Президент ФРГ также отметил, что мир должен быть справедливым. По его словам, это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены.

Он также “разочаровал тех, кто ожидает скорого прекращения войны”. Президент ФРГ считает, что Украина сейчас не на том этапе войны, когда такой расклад событий возможен.

Дополнение

Во время своего визита в Украину 25 октября Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст Украине 4 гаубицы и две системы MARS.