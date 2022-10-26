Нардеп Яценко обвинил бывшего политзаключенного Сущенко в работе на российскую фсб

КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко, который развернул борьбу против местной власти в Черкасской области, обвинил бывшего пленника кремля, а ныне первого заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко в работе на российскую фсб. Об этом он заявил в своем видео на Facebook, передает УНН.

Детали

Такие обвинения Яценко забросил после того, как Роман Сущенко призвал нардепа сложить мандат из-за его причастности к коррупционным схемам и подрывной деятельности против местной власти в регионе. Из-за этого нардеп предположил, что Сущенко мог быть завербован российскими спецслужбами, когда был заключен в тюрьму в рф.

Цитата

Сохранена лексика Антона Яценко:

“Меня наводит на мысль, что господин Сущенко - это просто агент ФСБ. И этот фсбшный "чмоня" пытается сейчас во время войны авторитетных политиков в Украине дискредитировать. Пусть он пройдет полиграф, что его не вербовали ФСБ. Интересно было бы посмотреть”, - заявил Яценко в своем видеоблоге.

Добавим

Сам Антон Яценко ранее категорически отказывался проходить тест на полиграфе. Так, в 2019 году Яценко обвиняли в попытке подкупа нардепов из налогового комитета ВР, чтобы те не голосовали за законопроект, который ликвидировал коррупционную схему в сфере оценки недвижимости, известную как “площадки Яценко”. Когда скандал о взятках нардепам получил огласку, некоторые народные избранники прошли тест на “детекторе лжи”, чтобы доказать, что не причастны к преступлению. Впрочем, Яценко проходить полиграф отказался.

Напомним

Антон Яценко, который ранее был членом “Партии регионов”, уже во время полномасштабной войны в Украине развернул борьбу против местной власти в Черкасской области. Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности, он пропустил голосование за введение режима военной положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году.

Вернувшись, Яценко начал активно критиковать власть региона, в частности главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. Яценко начал инициировать против него уголовные дела, обвиняя в различных преступлениях, в частности во взяточничестве.

На защиту Табурца стали местные депутаты, а сам военный губернатор подал в суд иск против Яценко о защите чести и достоинства.