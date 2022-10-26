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Резников сообщил, на каком сейчас этапе война россии против Украины

Резников сообщил, на каком сейчас этапе война россии против Украины

Алексей Резников

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK рассказал, что Украина находится на третьем этапе войны с россией, передает УНН.

Цитата

"Касаясь ситуации в районах боевых действий, он (Резников – ред.) сказал, что первый этап заключался в сдерживании российских войск, а второй этап заключался в стабилизации линии фронта. Сейчас ситуация находится на третьем этапе – проведение контрнаступательной операции, во время которой украинские силы отвоевывают территории", – цитирует NHK слова Резникова.

Детали

Министр подчеркнул, что контрнаступление на юге замедлилось, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. Однако он отметил, что ВСУ будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность оккупантов снизится.

Также Резников добавил, что у Украины есть "реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий".

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Херсонском направлении продолжаются бои, украинские бойцы не уступают врагу территориям.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, война, Алексей Резников
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