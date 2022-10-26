Резников сообщил, на каком сейчас этапе война россии против Украины
Алексей Резников
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью японскому изданию NHK рассказал, что Украина находится на третьем этапе войны с россией, передает УНН.
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"Касаясь ситуации в районах боевых действий, он (Резников – ред.) сказал, что первый этап заключался в сдерживании российских войск, а второй этап заключался в стабилизации линии фронта. Сейчас ситуация находится на третьем этапе – проведение контрнаступательной операции, во время которой украинские силы отвоевывают территории", – цитирует NHK слова Резникова.
Детали
Министр подчеркнул, что контрнаступление на юге замедлилось, потому что российские войска используют оросительные каналы в качестве траншей. Однако он отметил, что ВСУ будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность оккупантов снизится.
Также Резников добавил, что у Украины есть "реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий".
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Херсонском направлении продолжаются бои, украинские бойцы не уступают врагу территориям.