Новости: Политика
26 октября 2022, 18:32 • Анна Мурашко • 12570
Зеленский встретился в Киеве с президентом Гвинеи-Бисау
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который стал первым лидером африканского государства, который посещает Украину после 24 февраля, передает УНН.
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«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, который посещает нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине!», - написал Зеленский.
Дополнение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что не намерен возобновлять турне по странам Африки, которое было сорвано 10 октября из-за массированных ракетных обстрелов Украины.
Источник: УНН
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