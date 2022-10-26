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Упрощение выхода украинского бизнеса на африканские рынки: Зеленский поговорил с президентом Гвинеи-Бисау

Упрощение выхода украинского бизнеса на африканские рынки: Зеленский поговорил с президентом Гвинеи-Бисау

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, в частности, усилия Украины для преодоления глобального продовольственного кризиса и пути упрощения выхода украинского бизнеса на рынки африканских стран, передает УНН.

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«Во время первых в истории наших отношений переговоров на высшем уровне с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало обсудили усилия Украины для преодоления глобального продовольственного кризиса. А также пути упрощения выхода нашего бизнеса на рынки африканских стран. Договорились о дальнейшем сотрудничестве на уровне международных организаций ради окончания преступной российской агрессии и восстановления мира», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который стал первым лидером африканского государства, посещающим Украину после 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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