Зеленский заявил о возможности организации саммита Украина - Африка

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возможность организации саммита Украина – Африка в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОП.

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«Обсудили возможность организации саммита Украина – Африка в нашей стране. Украинский потенциал в аграрном производстве, машиностроительной промышленности, энергетике, IT-сфере и других секторах экономики может стать основой для взаимовыгодного партнерства со странами ECOWAS», – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Эмбало договорились о дальнейшей поддержке украинских резолюций по компенсационным механизмам, спецтрибуналу и украинскому Крыму.

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Лидеры также предметно обсудили усилия Украины для преодоления глобального продовольственного кризиса, в частности экспорт украинского продовольствия из портов на Черном море.

«Обсудили возможность создания зернового хаба в странах ECOWAS», – заявил Президент.

Кроме того, по его словам, у наших государств есть и другие общие вызовы, в частности ЧВК Вагнера.

Как подчеркнул Зеленский, Украина заинтересована в развитии качественных и разноплановых отношений со странами Африканского континента.

Зеленский выразил убеждение, что экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития.

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Со своей стороны Президент Гвинеи-Бисау подчеркнул, что осуществляет визит в Украину не только как лидер государства, но и как глава ECOWAS, чтобы донести реальную позицию и сигналы к странам-участницам этого объединения, в частности во время саммита в декабре.

«Он акцентировал, что сегодня чрезвычайно важным является вопрос продовольственной безопасности, экспорта аграрной продукции и минеральных удобрений в Африку, а потому должно быть снято блокирование большого количества судов в Черном море», - говорится в сообщении.