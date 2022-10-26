Президент Гвинеи-Бисау попросил путина разблокировать работу "зернового коридора"

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что просил российского диктатора владимира путина разблокировать суда в Босфоре, которые привлечены к работе «зернового коридора». Об этом он сказал во время совместного брифинга с Зеленским в Киеве, передает УНН.

Эмбало акцентировал, что сегодня чрезвычайно важным является вопрос продовольственной безопасности, экспорта аграрной продукции и минеральных удобрений в Африку, а потому должна быть снята блокировка большого количества судов в Черном море.

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«Я донес в своем диалоге с путиным, что те 190 судов, которые сейчас находятся в море, которые практически заблокированы, и чтобы он все же принял меры для их освобождения, понимая, какие последствия может иметь эта задержка», - рассказал Эмбало.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал цивилизованный мир не дать российской федерации сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сообщений о задержке судов с российской стороны.