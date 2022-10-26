Оккупанты запустили по Украине около 400 иранских дронов - Зеленский

КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские оккупанты запустили по Украине около 400 иранских дронов, 60-70% были сбиты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает УНН.

Цитата

«Около 400 иранских дронов уже было использованы против гражданского населения Украины...Однако я благодарен нашим военным, 60-70% было сбито. Это неплохой результат, но я сочувствую всем, кто потерял родных из-за применения иранских дронов», - сказал Зеленский.

Дополнение

Издание New York Times сообщало, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, которые будут полезны для поражения иранских беспилотников

В ближайшее время Иран планирует передать россии ракеты класса "земля-земля" и дроны-камикадзе Arash-2.