путин предпринял еще одну попытку "наладить мосты диалога" с Украиной. Зеленский ответил

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал Президенту Владимиру Зеленскому, что россия хочет наладить мосты диалога. Зеленский в ответ предложил прекратить разрушать инфраструктуру Украины и начать уважать ее территориальную целостность. Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с Эмбало, передает УНН.

Так, Эмбало, прибывший в Киев после визита в москву, передал Зеленскому, что путин хочет наладить мосты диалога.

Цитата

«Относительно сигналов от российской стороны, которые господин президент передал, он сказал, что россия хочет наладить мосты диалога. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас происходит. Это очень важно. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными государствами, надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали в одном государстве. Мне кажется тогда наверняка о чем-то в будущем можно говорить и с кем говорить», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский также сообщил, что россия передала, что нужно разблокировать отношения.

«Я также говорю, что надо разблокировать. Я говорю: ну, здесь вы знаете давайте начнем разблокирование по крайней мере нашего Черного моря. Все боятся, что есть ядерная угроза и в последнее время все говорят о какой-то «грязной» бомбе. Да, вся эта риторика идет от российской федерации. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают оккупацией и подрывом гидроэлектростанции. Чтобы говорить о каком-то диалоге нужно, чтобы одно государство уважало другое государство. Уважало его территориальную целостность, суверенитет и его границы», - отметил Зеленский.

Он отметил, что с таких очень простых, фундаментальных вещей все начинается.

«Пока что всего этого нет, а желание российского президента говорить, я думаю это не более чем спланированная риторика, которая должна сработать на его внутреннюю аудиторию и на аудиторию тех государств, которые еще не изолировали политику между своим государством и государством под названием россия», - сказал Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, оценивая возможность переговоров, о которых мечтают представители рф, заявил, что все грязное останется с россией в изоляции, в которой она обязательно окажется. По его словам, шантаж страны-агрессора выглядит примитивно.

Ранее Зеленский заявлял, что рф манипулирует темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины.